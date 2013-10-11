У березні - День працівника податкової та митної справи

Президент України Віктор Янукович підписав указ, яким установив професійне свято - День працівника податкової та митної справи України, яке відзначатиметься щорічно 18 березня.

Текст указу розміщений на сайті глави держави.

Цим же указом визнаються такими, що втратили чинність: Указ Президента від 22 червня 1992 року № 353 «Про День митної служби України» та Указ Президента від 24 жовтня 2005 року № 1506 «Про День працівника державної податкової служби України».