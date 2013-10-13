У Кіровограді працівник прокуратури збив чоловіка на смерть і втік

У Кіровограді працівник прокуратури збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області 12 жовтня в обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Мitsubishi, який скоїв смертельний наїзд на пішохода.

Перевіркою встановлено, що учасником цієї події є працівник міської прокуратури.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Співробітника прокуратури затримано.

Хід досудового розслідування у кримінальному провадженні керівництвом прокуратури області взято на контроль з метою забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розслідування цієї справи.