Загального призову в армію більше не буде - Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує, що загального призову до Збройних сил України та інших військових формувань більше не буде.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про підписання відповідного указу глава держави повідомив під час зустрічі з жінками - Героями України.

«Я сьогодні зранку підписав указ. Вже більше призову не буде. Там все розписано, як будуть звільнюватися в запас солдати строкової служби, і підуть у цьому році останні, і більше не будемо призивати», - сказав він, зауваживши, що набір на строкову службу збережеться лише у внутрішніх військах.

Президент підкреслив, що нині рівень озброєння української армії, технології, що застосовуються в роботі, досягли того рівня, коли необхідне залучення кращих із кращих фахівців.

«Сьогодні в нас таке озброєння, такі військові технології, де потрібен дуже високий професійний рівень… Техніка дуже складна, тому армія зараз має бути професійна», - сказав Янукович.

На переконання глави держави, до служби у Збройних силах за контрактом мають іти «ті люди, які прагнуть до служби, яких тягне до військової професії».