За минулі вихідні затримали 1 300 п’яних водіїв – МВС

За минулі вихідні на дорогах Україні виявили 1 299 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, на дорогах було зафіксовано 1 295 ДТП, у яких 26 осіб загинули і 271 особа була травмована.

Загалом за минулі вихідні ДАІшники склали понад 12 тисяч адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху.

Також, як зазначається у повідомленні МВС, за минулі вихідні до органів внутрішніх справ надійшло 24, 7 тис. заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них 5,6 тис. – з ознаками кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, крім штрафу за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння від 2 550 грн до 3 400 грн, законодавство передбачає такі види стягнень, як позбавлення права керувати транспортним засобом, адмінарешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин) та оплатне вилучення транспортного засобу.