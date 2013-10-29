Податківцям дозволили використовувати детектори брехні

Податківцям дозволили використовувати у роботі детектори брехні

Міністерство юстиції оприлюднило наказ Міністерства доходів і зборів N329, зареєстрований 11 жовтня. Після офіційної публікації документа відомство отримає законні підстави використовувати у роботі комп'ютерні поліграфи. У відомстві вже є детектор брехні і поліграфолог.

Як пише "Коммерсант-Україна", технічний пристрій, як зазначено в інструкції міністерства з його застосування, може бути використано лише у трьох випадках. Перший з них - оперативно-розшукова діяльність в системі міністерства та його територіальних органах для звуження кола підозрюваних, виявлення причетності опитуваних осіб до планування, підготовки і здійснення правопорушення, оцінки правдивості свідчень. Дві інші сфери використання поліграфів стосуються внутрішньовідомчої діяльності.

На детекторі брехні будуть перевіряти кандидатів на посади у структурі міністерства - чи не мають вони алкогольної або наркотичної залежності, схильності до суїциду, кримінального минулого або зв'язків із криміналітетом, і взагалі - які їхні мотиви вступу на посаду. Перевіряти чесність працівників можна буде також при проведенні службових розслідувань і перевірок.

Участь у дослідженні має бути добровільною. Респондент на будь-якому етапі інтерв'ювання може відмовитися від участі без пояснення причин. Така відмова не має призвести до утиску прав людини.

За словами керівника Українського бюро психофізіологічних досліджень та безпеки, експерта-поліграфолога Ігоря Усикова, світова практика показує, що детектор брехні є стримуючим корупцію фактором. "Чиновник, знаючи, що його можуть викликати на поліграф, сто разів подумає, чи брати хабар, адже тільки за допомогою детектора брехні можна виявити те, що не вдалося задокументувати, - додав експерт. - У США службовці проходять такі дослідження кілька разів на рік".

Перевірки проводяться у більш ніж 75 країнах, у тому числі на пострадянському просторі - у Росії, Білорусі та Молдові. Однак, наприклад, в Австралії, Австрії і Німеччині такі дослідження заборонено. Колишній мер Києва Леонід Черновецький намагався застосувати поліграф для своїх підлеглих Київської міської держадміністрації, спираючись на відповідний досвід у "Правекс-банку", що раніше належав йому.

Однак, на думку юристів, свідчення поліграфа можуть бути лише непрямим доказом провини. Ігор Усиков впевнений, що в Міндоходів при пошуку доказової бази повинні робити акцент на документації та аналітичній роботі, а не на поліграфі. "Хоча за допомогою детектора можна звузити коло підозрюваних, підтвердивши невинність більшості. Але більша частина економічних злочинів підтверджується документально і простіше, ніж кримінальні", - резюмував він.

ZN.UA

