Невідомі викрали з ковбасного цеху 100 тис. грн

У Рівненській області зловмисники викрали у бізнесмена близько 100 тисяч гривень. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці зазначають, що поки охоронець приватного підприємства спав, невідомі особи проникли на територію ковбасного цеху через дах. Вони розбили вікно офісу, виламали замок сейфу та забрали гроші.

«Крадіжку виявила працівниця цеху, яка першою прийшла на роботу та побачила пошкоджений сейф, – зазначив потерпілий Олександр. — В приміщенні розміщено кілька камер відеоспостереження, однак зловмисники не потрапили в їх радіус, що свідчить про їх обізнаність».

Міліціонери разом зі службовими собаками відразу виїхали на місце злочину. Під час огляду вилучили сліди пальців та відбитки взуття. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального Кодексу України.