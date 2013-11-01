На Луганщині дівчинка травмувалася на ігровому майданчику

У селищі Н-Дар'ївка м. Ровеньки 12-річна дівчинка травмувалася на ігровому майданчику, коли каталася з друзями на гойдалках. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області.

«Практично відразу про це дізналася мати дівчинки, їй повідомили про те, що трапилося по телефону, жінка в цей час знаходилася на чергуванні. Благо, працює неподалік, вона миттєво прибігла на ігровий майданчик. Викликали «швидку», дитину доставили до центральної міської лікарні, де їй була надана медична допомога, - розповів начальник кримінальної міліції у справах дітей Ровеньківського МВ ГУМВС капітан міліції Артем Ревенко. - Дівчинка знаходилася у свідомості. Лікарі поставили попередній діагноз - ВЧМТ, імпресіонний перелом склепіння черепа».

Цього вечора був сильний туман, який почасти і став причиною події. На майданчику, де грали діти, поруч встановлено дві гойдалки. Дівчинка покаталася на одній з них, встала і хотіла обійти ззаду другу гойдалку, на якій в цей час теж каталася дитина, але, мабуть, не розрахувала відстань. Повертаючись назад, металева гойдалка вдарила дівчинку. Удар прийшовся в район голови.

Даний факт зареєстрований, проводиться перевірка.