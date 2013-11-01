На Закарпатті кредитна спілка ошукала 45 громадян

На Закарпатті кредитна спілка ошукала громадян на суму близько 240 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці сектору Державної служби боротьби з економічними злочинами Мукачівського міськвідділу міліції по факту розкрадання коштів кредитної спілки викрили вже колишнього посадовця, від дій якого постраждали 45 осіб.

Оперативники міського відділу встановили, що з 2007 року керуючи спілкою як службова особа, місцевий мешканець з корисливих мотивів здійснював розкрадання коштів. Згідно з розробленим планом, підозрюваний з каси кредитної спілки, під виглядом видачі кредитів вилучав грошові кошти вкладників. Недостача грошових коштів по касі кредитної спілки, що виникла внаслідок розкрадання, приховувалася шляхом підроблення видаткових касових ордерів.

Окрім того, винахідливий службовець, маючи доступ до всіх особистих даних громадян, підробляв бланки кредитних договорів без відома і, певна річ, присутності уявних позичальників. Як пізніше стало відомо, підозрюваний намагаючись відтягнути викриття з боку обласного керівництва спілки та інших контролюючих органів, з кредитної суми частково погашав попередню позику. Однак, вигадані махінації все одно завели його в «глухий кут».

Своїми діями, а саме заволодінням грошовими коштами кредитної спілки та підробленням документів цей посадовець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України – за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

– Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади, – повідомив начальник сектору Державної служби боротьби з економічними злочинами Мукачівського міськвідділу міліції Іван Віщак.

Наразі слідчими міськвідділу частина проваджень щодо незаконний дій посадовця направлені до суду, за іншими фактами тривають досудові перевірки.