В МВС презентували програму для школярів "Дослідники". У рамках цієї програми школярі надаватимуть допомогу різним представникам громади, пенсіонерам, навчатимуть менших школярів, а також покращуватимуть території шкіл, парків тощо.

Про це повідомив під час прес-конференції в МВС начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко.

До участі у заході також долучилися директор проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» Таня Сенфорд, представники організацій «Пласт», «Юний міліціонер Прикарпаття» та працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей івано-франківської міліції.

- Реалізація цієї програми розпочалася в Івано-Франківську минулого місяця у рамках реалізації проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». Це нова ініціатива для підлітків із вивчення основ скаутингу і правоохоронної діяльності, що сприятиме підсиленню взаємодії міліції і громади, - повідомив Олексій Лазаренко.

За словами керівника підрозділу, передбачається, що гуртки дослідників будуть створені на базі шкіл і працюватимуть упродовж навчального року. Тематика програми стосується правоохоронної діяльності, кримінального законодавства, особистої і громадської безпеки, основ скаутингу. Зустрічі гуртів дослідників відбуватимуться в їхніх школах два рази на місяць за участю працівника кримінальної міліції у справах дітей, вихованця Пласту та представника дитячої громадської організації «Юні міліціонери Прикарпаття».

Олексій Лазаренко зазначив, що програма поєднує пластовий підхід щодо отримання підлітками винагород після здобуття певних навичок із одночасним вивченням ними методів правоохоронної роботи, яку здійснюють підрозділи кримінальної міліції у справах дітей МВС України.

Кожен навчальний модуль передбачає виконання дослідниками певного проекту на користь громади. Проект підлітки обирають самостійно відповідно до теми модуля. Проекти можуть стосуватися надання допомоги пенсіонерам, покращення території школи або парку, проведення презентацій для молодших школярів з особистої безпеки, безпечної поведінки в мережі Інтернет тощо.

Директор проекту РСКЮ Таня Сенфорд зауважила, що реалізація цього проекту відбувається у навчальних закладах, адже саме там діти проводять найбільше часу. – Зазначу, що профілактичну роботу потрібно проводити на ранній стадії, саме тому ми навчаємо правоохоронців, які працюватимуть у школах, щоб вони були додатковим ресурсом та допомогою адміністрації навчального закладу у вирішенні інцидентів і конфліктних ситуацій.

Зокрема, під час заходу були представлені спеціально розроблені посібники для працівників міліції, вихованців Пласту та учасників програми «Дослідники». А також продемонстровано ідентифікаційну картку дитини, яку учасники програми будуть роздавати батькам з метою збереження необхідної інформації про дитину. У ній будуть міститися відомості про дитину, поради на випадок її зникнення та корисні поради з безпеки.