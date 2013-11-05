Міліція затримала чеченця, якого розшукує Росія

Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю затримали жителя Російської Федерації, 43-річного уродженця Чеченської Республіки, оголошеного Росією в розшук за підозрою в причетності до здійснення терористичних актів.

Як повідомили УНІАН в секторі зв`язків з громадськістю УМВС в Миколаївській області, українська сторона вже повідомила Росію про затримання вказаного громадянина, зараз він перебуває в Одесі.

У міліції не уточнюють дату затримання іноземця.

”На початку поточного року в міліцію Миколаївської області надійшла інформація про те, що в розшуку перебуває 43-річний уродженець Чеченської республіки, який наприкінці 2012 року перетнув кордон України. Згідно з вимогами чинного законодавства термін перебування іноземних громадян у країні становить 90 діб, але чоловік у встановлений законом термін не покинув територію України”, - повідомили в міліції.

Відповідним службам іноземець повідомив, що житиме в Одесі, але чоловік зник, і таким чином свідомо ухилився від виїзду з України.

Працівники УБОЗ міліції Миколаївської області з`ясували, що чоловік може жити в Миколаєві, після чого місце проживання іноземця було встановлено.

За порушення правил перебування іноземців на території України щодо останнього було складено адміністративний протокол за ч.1 ст.203 КУпАП.

Крім того, районний суд Одеси розшукує іноземця як учасника кримінального процесу за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).