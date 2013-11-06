У Полтаві знайшли Range Rover, який вкрали 7 років тому в Москві

У Полтаві працівники ДАІ виявили автомобіль Range Rover, який 7 років перебував у розшуку в Москві. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Водій Range Rover пояснив правоохоронцям, що придбав позашляховик за генеральною довіреністю близько п’яти років тому через Інтернет у чоловіка, якого особисто не бачив.

Автомобіль під керуванням 59-річного мешканця Полтавського району зупинили 4 листопада на вулиці Фрунзе в Полтаві. При огляді автомобіля було встановлено, що ідентифікаційний номер кузова автомобіля має ознаки змін, а дублююча табличка має ознаки підробки. Сам же автомобіль за номером двигуна згідно Національної бази ДАІ перебуває в розшуку у Москві (РФ) з 2006 року. Крім цього, номерний знак на авто з 14.07.2009 року належить автомобілю КамАЗ, власником якого є 66-річна жителька Київської області.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 290 Кримінального кодексу України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.