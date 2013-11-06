«Беркут» затримав убивцю дідуся на місці злочину

В Чернігові 26-річний молодик завдав смертельних ножових поранень 82-річному дідусю, який допомагав йому клеїти шпалери.

До чергової частини Чернігівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків міста пенсіонеру було завдано ножових поранень, внаслідок яких чоловік помер.

На місці події спецпідрозділ «Беркут» та слідчо-оперативна група затримали підозрюваного, ним виявився 26-річний чернігівець.

Як пояснили очевидці, загиблий був знайомим родини підозрюваного, він прийшов допомогти поклеїти шпалери. Під час робіт між хлопцем і дідусем виник словесний конфлікт, молодик схопив ніж та завдав ним декілька ударів літній людині в тулуб, в результаті чого старий помер.

За даним фактом слідчім відділом Чернігівського міськвідділу було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство), карається позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.