Міліція просить не порушувати порядок біля КМДА
08:04, 13 листопада 2013Кримінал
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800 міліціонерів охоронятиме порядок
Міліція просить киян бути толерантними та не порушувати громадський порядок під час акції протесту під будівлею Київської міськдержадміністрації, у зв’язку з проведенням чергової сесії Київради.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, згідно з заявками, які подані з боку опозиційних сил на проведення акції, у ній планується участь 1,5 тис. осіб.
Для забезпечення охорони громадського порядку 13 листопада в Києві під час проведення сесії Київради буде залучено 800 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.
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