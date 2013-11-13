Міліція просить не порушувати порядок біля КМДА

Міліція просить киян бути толерантними та не порушувати громадський порядок під час акції протесту під будівлею Київської міськдержадміністрації, у зв’язку з проведенням чергової сесії Київради.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, згідно з заявками, які подані з боку опозиційних сил на проведення акції, у ній планується участь 1,5 тис. осіб.

Для забезпечення охорони громадського порядку 13 листопада в Києві під час проведення сесії Київради буде залучено 800 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.