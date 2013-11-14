У Сімферополі з'явилися вказівники "Дільничний пункт міліції"

У Сімферополі з'явилися інформаційні вказівники «Дільничний пункт міліції». На них крім адреси ДПМ вказується міський телефон, за яким громадяни можуть зателефонувати дільничному інспектору міліції, закріпленому на цій території, у приймальні години.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в АР Крим.

Перші сім вказівників встановили в Київському районі Сімферополя. Аналогічні вже встановлюються по всьому місту з метою інформування городян про місце знаходження дільничних пунктів міліції.

Правоохоронці нагадують, що приймальні години у всіх ДПМ: вівторок - з 9:00 до 11:00, четвер - з 18:00 до 21:00, субота - з 10:00 до 13:00.