Через образу чоловік підпалив знайомому авто

08:43, 20 листопада 2013
Кримінал
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Не поділили місце стоянки

У Ромнах Сумської області міліціонери затримали чоловіка, який підпалив автомобіль свого знайомого. У такий спосіб він вирішив поквитатись за образу. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Сумській області.

До Роменського міського відділу міліції від чергового пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що у дворі однієї із багатоповерхівок сталося загоряння автомобіля.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що причиною загорання став підпал. А невдовзі, за допомогою свідків, найшли і чоловіка, який його скоїв. Зі слів 41-річного затриманого, причиною його вчинку став конфлікт із власником автомобіля.
Чоловіки не поділили місце стоянки. Словесна перепалка швидко переросла в бійку. «Заяву про побиття відніс до міліції», - розповів затриманий. Та, чекати на результат перевірки чоловік не став - вирішив розібратись самостійно. Взяв каністру з пальним та сірники і пішов до автомобіля, який і підпалив.

Тепер чоловік із потерпілого перетворився на обвинуваченого і його дії підпадають під ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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