У Чернівцях викрили підпільний цех з виробництва сумок
20:48, 20 листопада 2013Кримінал
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Продавали через Інтернет
У Чернівцях правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно займалися виробництвом шкіргалантерейних виробів відомих брендів.
Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, підроблені товари горе-підприємці реалізовували в магазинах Чернівецької області та через мережу Інтернет на території України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).
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