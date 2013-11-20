У Чернівцях викрили підпільний цех з виробництва сумок

У Чернівцях правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно займалися виробництвом шкіргалантерейних виробів відомих брендів.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, підроблені товари горе-підприємці реалізовували в магазинах Чернівецької області та через мережу Інтернет на території України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).