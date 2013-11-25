ДАІ двічі зупиняла авто Кличка за перевищення швидкості

У міліції підтвердили інформацію про те, що автомобіль з лідером УДАРу Віталієм Кличком «істотно перевищив» швидкість у Кіровоградській області.

Інспектори двічі зупиняли позашляховик з нардепом Віталієм Кличком. В одному випадку швидкість авто перевищила 150 кілометрів на годину, – підкреслили в ДАІ.

Міліціонери стверджують, що за кермом авто по черзі були Віталій Кличко, і особа, яка їхав з ним в автомобілі.

На території Кіровоградської області його автомобіль був двічі зупинений співробітниками ДАІ за перевищення швидкості.

Причому в одному випадку прилад зафіксував рух автомобіля зі швидкістю понад 150 кілометрів на годину.