ДАІ двічі зупиняла авто Кличка за перевищення швидкості
15:55, 25 листопада 2013Кримінал
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У Кіровоградській області
У міліції підтвердили інформацію про те, що автомобіль з лідером УДАРу Віталієм Кличком «істотно перевищив» швидкість у Кіровоградській області.
Інспектори двічі зупиняли позашляховик з нардепом Віталієм Кличком. В одному випадку швидкість авто перевищила 150 кілометрів на годину, – підкреслили в ДАІ.
Міліціонери стверджують, що за кермом авто по черзі були Віталій Кличко, і особа, яка їхав з ним в автомобілі.
На території Кіровоградської області його автомобіль був двічі зупинений співробітниками ДАІ за перевищення швидкості.
Причому в одному випадку прилад зафіксував рух автомобіля зі швидкістю понад 150 кілометрів на годину.
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