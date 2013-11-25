Чернігівська міліція знешкодила групу наркоторговців

Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Управління МВС України Чернігівській області затримали озброєну групу осіб, які займалися збутом амфетаміну.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як розповів начальник УМВС України в Чернігівській області Олександр Михайлик: «До складу злочинної групи входили троє чоловіків віком від 35 до 40 років, офіційно безробітні, один з яких був раніше засуджений за вбивство. Виявилося, що ця група мала досить розгалужені зв’язки. Товар для продажу ділки отримували з країн Західної Європи. Далі амфетамін фасувався окремими дозами і невеличкими партіями розповсюджувався серед споживачів у Чернігові та області».

Коли всі необхідні оперативні заходи були проведені та отримані санкції на проведення обшуків, працівники відділу БНОН за підтримки колег з карного розшуку та бійців спецпідрозділу «Беркут» одночасно затримали всіх учасників групи.

За місцем проживання затриманих було проведено шість обшуків, виявлено та вилучено 130 грамів амфетаміну (за цінами «чорного» ринку коштують близько 40 тисяч гривень), гроші в сумі 32 тисячі гривень, отримані від продажу наркотиків, а також 5 одиниць зброї. Також накладено арешт на автомобіль «BMW», що належить затриманим, ринкова ціна якого складає близько 250 тисяч гривень.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України «…збут психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство.