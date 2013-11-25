За фактом бійки під Кабміном відкрито кримінальне провадження

За фактом бійки сімох львівських студентів із бійцями спецпідрозділу ”Беркут” сьогодні під будівлею Кабміну відкрито кримінальне провадження.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

При цьому в столичному главку міліції стверджують, що молоді люди самі спровокували конфлікт. Більше того, як зазначили в главку, в рюкзаках молодиків пізніше знайшли цеглини, які вони хотіли застосувати проти правоохоронців.

”Молоді люди були опитані у Печерському райуправлінні міліції, після чого відпущені”, - поінформували у столичному главку.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що семеро львівських студентів, які брали участь у київському Євромайдані, були побиті у міліції.

“Щойно мені передзвонила Тетяна Слюз, це народний депутат України. Діти, студенти, які вчора були на Майдані, сьогодні назад поверталися до Львова, щоб далі продовжити своє навчання, були зупинені спецпідрозділом міліції, відвезені у Печерський райвідділ. Сім дітей жорстоко побито, зламані три ребра… Били в машині, поки їх везли, били в Печерському райвідділі”, - сказав Яценюк.

Серед затриманих був і син депутата Слюз.