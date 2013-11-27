П’яний чоловік ледь не влаштував стрілянину на автовокзалі

34-річний чернівчанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив та погрожував пістолетом 59-річному мешканцю Буковини.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, зловмисник на території Чернівецького автовокзалу грубо порушував громадський порядок. Постраждалий зробив нетверезому чоловіку зауваження. Той дістав з кишені куртки пістолет та наніс буковинцю два удари в область шиї та тулуба.

Потім, направивши пістолет на чоловіка, натиснув на спусковий гачок, однак, на щастя, пристрій не вистрелив.

Скориставшись ситуацією, один із очевидців конфлікту, застосувавши прийоми рукопашного бою, відібрав пістолет. Горе-стрілець намагався втекти з місця події, але був затриманий працівниками міліції, які оперативно приїхали на виклик.

Встановлено, що 34-річний затриманий вже був раніше судимий. У нього вилучили пістолет марки «Зоракі», споряджений 6 патронами, а у кишені куртки було виявлено 17 набоїв калібру 9 мм. Вилучену зброю та набої направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.