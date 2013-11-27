Суд заарештував двох активістів-порушників порядку під Кабміном

Раніше слідчим відділом Печерського районного управління внутрішніх справ з приводу подій біля Кабінету Міністрів України було розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганства.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

В ході досудового розслідування за цим провадженням працівниками міліції були встановлені дві особи, які грубо порушували громадський порядок.

Їх активну участь у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджують численні фото- та відеоматеріали, зібрані в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні Печерський суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу – арешт – для двох громадян (мешканця Львівської області та киянина), затриманих з приводу подій біля Кабінету міністрів України.

Наразі триває проведення решти слідчих дій, необхідних для об’єктивного встановлення всіх обставин інциденту.