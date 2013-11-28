Троє мешканок Миколаєва віддали шахраю 27 тис. грн

У Миколаєві двоє пенсіонерок, повіривши словам про те, що їх діти скоїли злочини та потрапили до міліції, задля їх непритягнення до кримінальної відповідальності, віддали шахраям 12 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, цього ж дня ще одна мешканка Миколаєва винесла з дому та віддала в руки зловмисникові 15 тис. грн.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням, ні в якому разі не реагувати на такі дзвінки, одразу телефонувати родичам та на телефонну спецлінію «102».

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області правоохоронці затримали 27-річного львів’янина, який обдурив по телефону шістьох пенсіонерок з Нетішина. «Трофейна» сума, здобута аферистом в результаті шахрайств, склала понад 13 тисяч гривень», – повідомляли у міліції.