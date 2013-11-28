Затримали осіб, які вкрали понад кілограм золота

У Мукачеві правоохоронці затримали чотирьох молодиків, які «обчищали» будинки громадян. Загалом зловмисники винесли з помешкань понад кілограм золота, гроші та інші коштовні речі.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Серійних крадіїв, двоє з яких неповнолітні, спіймали саме під час чергової і заздалегідь спланованої крадіжки. Цього разу знахабнілі зловмисники обрали помешкання для своєї «темної» справи фактично навпроти міськвідділу міліції.

Із їх пояснень правоохоронцям стало зрозуміло: молоді злодії «працювали» парами: двоє дівчат – 18-ти та 16-ти років та двоє юнаків того ж віку. Як розповідають дівчата, їхнім завданням було спланувати крадіжку, виконавцями ж виступали юнаки. Проте з часом дівчата настільки ввійшли в роль, що частину крадіжок вже виконували вони вдвох.

Так, на початку листопада в одному з господарських магазинів Мукачева дівчата придбали металевий лом, буцімто на прохання батька, і обікрали помешкання у с.Кольчино. Дівчата розповідають, що «промахів» у підборі будинків у них не було. Критеріями вибору для них був фасад помешкання, наявність авто у господарів та відсутність охоронної сигналізації. А на саму справу їм вистачало до 15 хвилин.

Загалом на рахунку молодої компанії до 10 епізодів проникнень до чужих помешкань. Награбоване вони найчастіше здавали в ломбарди Ужгорода та Сваляви.

Однак тепер молодим мукачівцям доведеться відповідати за вчинене. Організатором серії крадіжок виступав 18-річний хлопець, який умовив свого неповнолітнього сусіда піти на протиправні вчинки заради розваг. Їх двоє приятельок виховувались у неповних і матеріально незабезпечених сім`ях, тому від пропозиції обкрадати заради грошей не відмовились.

Наразі слідчим міськвідділу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.