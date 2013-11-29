Міліція Вінниці провела День відкритих дверей для школярів

Старшокласники вінницької загальноосвітньої школи №10 ознайомилися з роботою міліціонерів на їх робочих місцях. Екскурсію по відділу міліції провів для підлітків керівник міської міліції Юрій Куций.

По це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Учні розпочали ознайомлення з роботою міліціонерів з чергової частини міськвідділу, куди надходять усі повідомлення про правопорушення та надзвичайні події.

Особливий інтерес та багато запитань у школярів викликало відвідування ізолятора тимчасового тримання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину. Дітям розповіли, у яких випадках настає адміністративна та кримінальна відповідальність у разі скоєння правопорушень неповнолітніми та яке покарання може загрожувати.

Інспектор відділу ДАІ капітан міліції Ростислав Гордієнко нагадав школярам про необхідність дотримання безпечної поведінки на дорогах, познайомив дітей з транспортом, на яких інспектори ДАІ щоденно забезпечують правопорядок на шляхах міста. Після завершення екскурсії школярі ділилися враженнями від побаченого.