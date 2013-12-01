Напади на журналістів на Майдані розгляне міжвідомча група

Міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів розгляне всі факти нападів на журналістів під час акцій у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Президента через державне інформаційне агентство “Укрінформ”.

”Міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів розгляне всі факти нападів на журналістів під час громадянських акцій у Києві”, - йдеться у повідомленні.

Учасники групи також вимагатимуть від правоохоронних органів знайти та покарати винних у перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, хакери зламали сайт Президента України, адміністрація передає новини через державне агентство новин “Укрінформ”.

Нагадаємо, вночі 30 листопада бійці «Беркуту» жорстоко розігнали Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

МЗС Польщі викликав на неділю, 1 грудня, Посла України у Польщі для надання пояснень у справі побиття працівниками української міліції двох польських громадян.

Серед постраждалих - журналіст та підприємець. Як розповів один з постраждалих поляків —журналіст інтернет-порталу «Eastbook» Томаш Пєхал, близько 03.00 припинили працювати мобільні телефони осіб, зібраних на Майдані, а потім раптом з`явилися автомобілі з елементами новорічної ялинки, які намагалися в`їхати в натовп. Люди почали протестувати, і тоді без жодного попередження на них кинулися спеціальні сили міліції «Беркут».

Як повідомив Пєхал, міліція щільно оточила демонстрантів, єдиним способом вийти з оточення – було пройти через «стежку здоров`я», на якій стояли «беркутівці» та брутально били людей.

За інформацією НСЖУ, на київському Євромайдані бійці «беркута» напали на фотокореспондента Reuters Гліба Гараніча та розбили йому голову. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Євромайдан» у Facebook. За цією інформацією, внаслідок інциденту вийшла з ладу фотокамера Гараніча.

29 листопада, в Києві біля Маріїнського палацу побили журналістів Громадського телебачення, розбили відеокамеру і забрали флешку. «Біля Маріїнського палацу журналістам «Громадського» Дмитру Гнапу і Якову Любчичу розбили камеру!!! Їх побили і флешку теж забрали!», - йдеться в повідомленні ”Суспільного” у Facebook.

Пізніше того ж дня «5 канал» заявив, що сьогодні «тітушки» палицями і каменями закидали знімальну групу каналу в Маріїнському парку.

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень невідомими журналістові Громадського телебачення Дмитру Гнапу в Маріїнському парку. ”Інформація про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, - зазначили в міліції, додавши, що постраждалого журналіста було опитано співробітниками міліції в лікарні. Водночас, у главку повідомили, що знімальна група ”5 каналу”, яка також зазнала нападу з боку невстановлених осіб, не зверталася із заявою в правоохоронні органи.

Також 29 листопада правоохоронці намагалися перешкодити роботі журналіста УНІАН, який висвітлював події на Майдані Незалежності. У той час, як журналіст передавав інформацію, до нього підійшов один з правоохоронців і заявив, що журналіста буде затримано для складання адміністративного протоколу за порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронець пояснив це тим, що журналіст перебуває на проїжджій частині Хрещатика. Однак, після перевірки документів, інцидент було вичерпано. Слід також зазначити, що в той момент на проїжджу частину було виштовхано декілька десятків людей близько сотнею правоохоронців. Крім цього, журналіста було брутально відкинуто і заштовхано між двома кордонами міліції на Хрещатику.