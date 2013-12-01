МВС має інформацію про підготовку провокацій. Відео

МВС має інформацію про підготовку провокацій під час сьогоднішніх масових акцій в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада заявив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Олексій Крикун.

“Сьогодні вночі у мене з`явилась інформація, що радикально налаштовані сили десь приблизно 300 людей, озброєні палицями, при відповідній команді радикально налаштованих політиків можуть застосувати фізичну силу до працівників міліції”, - сказав Крикун.

За його словами, ці особи мають намір зібратися на Михайлівській площі.