У командуванні ВМС спростовують інформацію про «бойову тривогу»

У командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України спростовують повідомлення деяких Інтернет-ресурсів про те, що в Академії ВМС імені П.С.Нахімова (м. Севастополь) сьогодні, нібито, була оголошена «бойова тривога».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування, в академії здійснюється планова діяльність, жодних сигналів про приведення вищого навчального закладу в той чи інший ступінь готовності сьогодні, як і в попередні дні, не оголошувалося. Більшість курсантів академії в неділю, як завжди, перебувають у звільненні до міста, 10 чоловік – у культпоході до театру, решта несуть добові наряди і чергово-вахтову службу, що забезпечують повсякденне життя цього військового організму.

«Інформація про нібито збільшення у виші кількості постів і нарядів також абсолютно не відповідає дійсності та є чиєюсь вигадкою», - говориться в повідомленні.

У офіційному прес-релізі наголошується, що висловлене в ЗМІ припущення про можливе залучення курсантів до участі у вуличних акціях в Севастополі «виглядає абсурдним». Також не витримує критики твердження про те, що в штабі ВМС ВС України в неділю був робочий день.

«До виконання службових обов`язків сьогодні залучалися тільки офіцери (крім задіяних на чергуванні та вахті), що забезпечували заздалегідь запланований візит до Севастополя міністрів оборони України і Хорватії», - говориться документі.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 1 грудня, ряд Інтернет-ЗМІ поширили повідомлення, з посиланням на курсантів Військово-морської академії України імені Нахімова, що у них в училищі оголошена «бойова тривога». Практично це виражається у збільшенні постів і нарядів. Нібито курсанти запевняли, що командири їх попередили: їх можуть залучити до вуличних акцій у Севастополі.