Госпіталізовано вже 53 міліціонера

Кількість госпіталізованих правоохоронців наразі складає 53 особи.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, всього, на даний момент, за медичною допомогою вже звернулося майже 120 працівників органів внутрішніх справ.

В переважної більшості з них лікарі діагностували ушкодження кінцівок різного ступеню тяжкості (забиття, вивихи, переломи). Крім того, у частини правоохоронців діагностовано травму голови, у тому числі – закриту черепно-мозкову травму. Кілька працівників органів внутрішніх справ дістали отруєння невідомою газоподібною речовиною.

Правоохоронці отримали тілесні ушкодження, охороняючи правопорядок під час масових заходів у центрі столиці.