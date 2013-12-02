Чоловік «замінував» два вокзали із камери СІЗО

36-річного чоловіка засудили на чотири роки за анонімне повідомлення про замінування двох залізничних вокзалів на Житомирщині.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Нагадаємо, 28 лютого цього ороку близько 9:00 на телефонну лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування залізничних вокзалів у Бердичеві та Житомирі. За вказаними адресами негайно прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та представники інших спецслужб.

Під час проведення заходів щодо виявлення вибухонебезпечних предметів були евакуйовані усі пасажири та працівники залізничних вокзалів. Ніяких вибухових предметів виявлено не було і у другій половині дня робота двох вокзалів увійшло у звичайне русло. Правоохоронці розпочали активний пошук невідомого жартівника.

Особу телефонного терориста встановили оперативно. Ним виявився чоловік, який перебував у камері Житомирського слідчого ізолятору. За допомогою анонімного дзвінка він намагався відкласти своє етапування у Бердичівську колонію, де мав відбувати покарання за раніше скоєний злочин.

Матеріали досудового розслідування стосовно зловмисника за ознаками статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) були направлені до суду.

Відповідно до судового вироку за вчинене чоловік отримав чотири роки позбавлення волі на додачу до строку, який вже мав. Загалом, за ґратами він проведе 11,5 років і виплатить компенсацію завданих збитків у розмірі 9 тис. грн.