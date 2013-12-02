Начальника київської міліції Коряка звільнено - Азаров

Начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Києві Валерія Коряка звільнено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з іноземними послами сьогодні в Києві.

”Після подій п`ятниці начальника ГУ МВС Києва звільнено, а з рештою всіх співробітників проведено роз`яснювальну роботу”, - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, після жорстокого побиття «Беркутом» учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада начальник столичної міліції Коряк заявив про відставку, але його тимчасово усунули від виконання службових обов`язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції під час розгону Євромайдану.

На час усунення Коряка від виконання обов`язків начальника київської міліції виконувачем обов`язків керівника столичної міліції призначено начальника ГУ МВС України в Київській області Валерія Мазана.