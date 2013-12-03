УНІАН вимагає від ГПУ розслідувати напади на журналістів

Під час акцій протесту, які розпочались у Києві 1 грудня, працівники спецпідрозділу МВС грубо порушили свої обов’язки, застосувавши силу проти багатьох журналістів, які виконували свої професійні обов’язки.

Бійці Бійці "Беркуту" зламали фотографу УНІАН руку та розбили техніку Зокрема, від «Беркуту» постраждав і фотограф УНІАН Євген Малолєтка. В результаті нападу бійців спецпідрозділу в Євгена зламана рука та розбита техніка.

- Я знімав першу хвилю атаки «Беркута». Його співробітники побачили, що я веду зйомку, і вирішили «провести профілактику». Близько десяти чоловіків били мене палицями. Я кричав: «Преса» - з'ясувалося, цим лише зашкодив собі.

Дісталося мені й за те, що я був у протигазі: «Ах, ти - преса в протигазі? Отримуй!». В результаті, зламана кістка на долоні, садна, забої...

На моїх колег кидалися через те, що вони вели зйомки. Через це мені й розбили камеру навмисно. Хоча, загалом, ніхто не розбирався - били всіх, хто перебував поблизу Адміністрації Президента.

Виходячи з цього факту, інформаційне агентство УНІАН звертається до Генеральної прокуратури з вимогою негайно розслідувати обставини нападу на журналістів та покарати винних.