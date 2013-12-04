За продаж наркотиків затримали провідного гравця збірної України

Співробітники столичного Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) затримали одного з провідних гравців збірної України з американського футболу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, про його нелегальний бізнес оперативники дізнались в ході проведення операції під умовною назвою «Батискаф». А затримали спортсмена саме під час спроби здійснити чергову відправку наркотичного товару. Продажем сильнодіючих речовин 21-річний футболіст займався у вільний від тренувань час впродовж останніх півроку.

Як згодом з’ясували співробітники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків столичної міліції, хлопець спочатку на собі випробував дію «нандролону» та «метандієнону». Саме ці дієві речовини містились в препаратах, які він незаконно продавав. Спортсмен продавав ці речовини за допомогою мережі Інтернет - спочатку соціальні мережі, згодом власний сайт. Аби замаскувати злочинну діяльність, в асортимент інтернет-магазину включив товари для спорту. Доставку налагодив за допомогою однієї з кур’єрських служб. Відправлення товару кожного разу здійснював в іншому відділенні.

Під час затримання та в ході подальшого огляду його житла у спортсмена вилучили майже 500 пігулок сильнодіючого лікарського засобу та 100 мл аналогічної речовини. Загальна вартість вилученого складає понад 10 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Окрім цього правоохоронці знайшли в квартирі затриманого 3 картки одного з банків, товарно-транспортні накладні та посилку, яку хлопець як раз збирався відправити черговому замовнику. Також було вилучено телекомунікаційне обладнання, за допомогою якого здійснювалося адміністрування веб-сайту та координація збуту сильнодіючих лікарських засобів. В подальшому всі ці речі були долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 321 Кримінального кодексу України – «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.