У Харкові міліціонери ліквідували міжнародне злочинне угрупування, яке займалося підробленням банківських карток.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, організували протиправну діяльність 33-річний харків’янин разом з громадянином Російської Федерації.

Вони налагодили міжнародний канал постачання до Харкова підроблених банківських платіжних карток та організували в місті мережу по їх збуту.

До міліції звернувся 40-річний чоловік та заявив, що невідома особа пропонує йому придбати підроблені пластикові банківські картки. Заявнику запропонували зняти з них усі гроші, але половину з них він був повинен віддати цій особі.

У листопаді даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Під час проведення слідчих та оперативних дій за вказаними провадженнями працівники міліції з’ясували, що злочинці налагодили канал постачання з Росії підроблених банківських платіжних карток, виготовлених за допомогою нанесення на магнітну стрічку неембосованої пластикової картки інформації з повними скопійованими даними клієнта іноземного банку-емітенту. Дані картки зловмисники розраховували використовувати для крадіжки грошових коштів з рахунків фактичних вкладників.

В результаті оперативної комбінації їм вдалося задокументувати факт передачі 7 підроблених карток заявнику. А вже через день двоє підозрюваних були затримані працівниками УБК, УВБ та обласної прокуратури під час отримання від потерпілого частини грошових коштів у сумі 24 тис. грн., які, начебто, були ним зняті за допомогою вищевказаних підроблених пластикових карток.

Речові докази – грошові кошти та пластикові картки – вилучені.

За вчинення даного виду злочину законодавством України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.