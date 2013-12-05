Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що не збирається подавати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Переконаний, що якраз я в цих подіях зможу розібратися. Якщо я піду у відставку, це не дасть змоги розібратися з тим, що відбувалося на Майданах, на Банковій і в інших місцях”, - сказав Захарченко.