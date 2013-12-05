Захарченко заявляє, що не збирається подавати у відставку
16:16, 05 грудня 2013Кримінал
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Брифінг у Києві
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що не збирається подавати у відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
“Переконаний, що якраз я в цих подіях зможу розібратися. Якщо я піду у відставку, це не дасть змоги розібратися з тим, що відбувалося на Майданах, на Банковій і в інших місцях”, - сказав Захарченко.
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