Біля готелю „Україна” знайшли тіло чоловіка
10:30, 06 грудня 2013Кримінал
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Міліція просить допомоги очевидців
Сьогодні, 6 грудня, вранці до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в районі оглядового майданчика поблизу готелю «Україна» на сходах було виявлено тіло чоловіка.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого, без видимих ознак насильницької смерті. Приблизний вік померлого 50-55 років.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та судмедексперти. Всі обставини події з’ясовуються.
Міліція просить допомоги очевидців у встановленні особи чоловіка. Всім, кому відома будь-яка інформація, прохання звертатися на телефон спецлінії «102».
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