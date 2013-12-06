Біля готелю „Україна” знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 6 грудня, вранці до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в районі оглядового майданчика поблизу готелю «Україна» на сходах було виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого, без видимих ознак насильницької смерті. Приблизний вік померлого 50-55 років.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та судмедексперти. Всі обставини події з’ясовуються.

Міліція просить допомоги очевидців у встановленні особи чоловіка. Всім, кому відома будь-яка інформація, прохання звертатися на телефон спецлінії «102».