Анонім повідомив про замінування трьох станцій метро у Києві
12:14, 09 грудня 2013Кримінал
0 0
Проводиться евакуація
Сьогодні до чергової частини столичної міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену - «Театральної», «Хрещатик» і «Майдану Незалежності».
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, наразі проводиться евакуація пасажирів із вказаних станцій.
Також міліція вживає відповідні заходи щодо виявлення місця можливого закладення вибухівки та встановлення особи, яка про це повідомила.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter