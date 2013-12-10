У КМДА закликають не жартувати з безпекою в метрополітені

Заступник голови КМДА Михайло Костюк закликає не жартувати з безпекою у метрополітені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він засудив телефонні розіграші, що стосуються безпеки людей, особливо у метро, та закликав не жартувати з такими речами, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків, зокрема, травмування людей.

«Я однозначно засуджую такі хуліганські дії. Тут немає місця політиці, лише безпека людей має бути пріоритетною. Це дуже серйозні речі. Особливо в метрополітені, де є обмежений простір, і такі жарти можуть спровокувати паніку та призвести до травмування пасажирів», – заявив Костюк.

У КМДА нагадали, що 9 грудня на гарячу лінію «102» надійшло повідомлення про замінування метро. На вимогу міліції близько 12.00 було зачинено для входу і виходу пасажирів станції «Майдан Незалежності», «Хрещатик» і «Театральна» з пересадочним вузлом на станцію «Золоті ворота». У результаті проведеної правоохоронцями перевірки вибухонебезпечних предметів на станціях виявлено не було. Станом на 18.35 було відновлено роботу на всіх цих станціях. Метрополітен працює у звичному режимі.