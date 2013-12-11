МВС: Представники опозиції закликають захоплювати будівлі

Представники опозиції закликають громадян і своїх прихильників захоплювати будівлі райадміністрацій в Києві.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У відомстві уточнюють, що володіють інформацією про заклики представників опозиційних сил, і зокрема, партії «Удар Віталія Кличка» фізично захоплювати адміністративні будівлі столичних районних адміністрацій.

У свою чергу, міліція просить громадян утриматися від подібних протиправних дій і вкотре нагадує, що вони є кримінально караними.

«У разі їх вчинення винні будуть притягнуті до відповідальності», - зазначили співробітники Департаменту громадської безпеки МВС.