МВС: Представники опозиції закликають захоплювати будівлі
12:34, 11 грудня 2013Кримінал
0 0
Людей застерігають від протиправних дій
Представники опозиції закликають громадян і своїх прихильників захоплювати будівлі райадміністрацій в Києві.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
У відомстві уточнюють, що володіють інформацією про заклики представників опозиційних сил, і зокрема, партії «Удар Віталія Кличка» фізично захоплювати адміністративні будівлі столичних районних адміністрацій.
У свою чергу, міліція просить громадян утриматися від подібних протиправних дій і вкотре нагадує, що вони є кримінально караними.
«У разі їх вчинення винні будуть притягнуті до відповідальності», - зазначили співробітники Департаменту громадської безпеки МВС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter