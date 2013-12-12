Сьогоднішня ніч у Києві пройшла спокійно - міліція

Правоохоронці не зареєстрували жодного грубого правопорушення, пов'язаного з проведенням масових заходів у центрі Києва. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Найбільше скупчення людей, як і раніше, знаходиться на Майдані Незалежності - там волевиявлення висловлюють понад 5 тисяч громадян і ще майже триста чоловік знаходяться в Маріїнському парку біля Верховної Ради України», - розповіли в Оперативному штабі МВС України.

У МВС в черговий раз закликають мітингувальників бути пильними і не піддаватися на провокації.

Як ми повідомляли раніше, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко звернувся до українців і заспокоїв їх, що міліція не буде застосовувати силу щодо розгону «Євромайдану» в Києві.