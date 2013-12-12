ДАІ не перешкоджає автобусному сполученню на дорогах Київщини
11:49, 12 грудня 2013Кримінал
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МВС спростовує інформацію
Інформація про блокування автобусів є неправдивою, заявляє заступник начальника Головного управління МВС України в Київській області Юрій Спаський.
Він зазначив, що працівники обласного УДАІ не перешкоджають автобусному сполученню на дорогах Київщини, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
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