ДАІ не перешкоджає автобусному сполученню на дорогах Київщини

Інформація про блокування автобусів є неправдивою, заявляє заступник начальника Головного управління МВС України в Київській області Юрій Спаський.

Він зазначив, що працівники обласного УДАІ не перешкоджають автобусному сполученню на дорогах Київщини, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.