У Житомирі міліціонери викрили нарколабораторію

У Житомирі в середу, 11 грудня, міліція викрила в орендованій квартирі 26-річного житомирянина нарколабораторію та затримала наркоділка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Наталія Тимчук.

Оперативники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Житомирського міськвідділу міліції провели низку заходів, аби встановити місце перебування наркоділка. відносно якого раніше вже було порушено кримінальну справу і він лікувався від наркотичної залежності. Виявилося, що чоловік замість лікування винайняв житло у центральному районі Житомира та організував там таємне виробництво амфетаміну.

Працівники міліції встановили тимчасове місце перебування 26-річного чоловіка та вилучили з помешкання значну кількість амфетаміну і засоби для його виготовлення. Так, під час санкціонованого обшуку вилучено пакунок з порошком вагою понад 100 грам та приготований розчин. Як пояснив господар, це – амфетамін, виготовлений ним самостійно для особистого вжитку. Крім того, міліціонери виявили й пакет з рослинною масою, за попередніми даними – марихуаною. Тут же знаходився і спеціальний посуд, пристосування та складові для виготовлення наркотиків.

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає понад 20 тисяч гривень.

«Нині чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив УНІАН начальник Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області Володимир Лупащенко. За попередніми даними, підозрюваний, окрім виготовлення амфетаміну, ще й займався його збутом на території Житомира. Таким чином, у Житомирі перекрито джерело розповсюдження небезпечного психотропного засобу.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, вчинене повторно). Окрім того, слідчі перевіряють причетність чоловіка до збуту та виготовлення наркотичних та психотропних речовин.