Міліціонер врятував вагітну жінку, яка намагалася стрибнути з мосту

На Хмельниччині міліціонер врятував юну самогубцю, яка намагалася стрибнути з мосту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в одному з райцентрів Хмельниччини 18-річна дівчина намагалася покінчити життя самогубством, стрибнувши з мосту у річку. Запобігти трагедії вдалося лише завдяки міліціонерові патрульної служби міліції Городоцького райвідділу внутрішніх справ Сергієві Оседцю. Він став єдиною людиною, якій самогубця дозволила наблизитися до себе.

Начальник місцевого райвідділку міліції Олег Гриб розповів, що близько десятої години вечора у чергову частину зателефонували налякані місцеві мешканці. Вони побачили на містку дівчину, котра перелізла через парапет і стояла, збираючись стрибнути униз. Не знаючи, що робити у такій ситуації, громадяни набрали номер 102.

Слідчо-оперативна група міліції одразу виїхала на місце події. Але відмовити юнку від фатального кроку одразу не вдалося — вона не слухала ні знайомих, ні родичів, ні правоохоронців і наполягала на своєму рішенні.

Дівчина уже була за крок до загибелі, коли повз місце події проходив міліцейський патруль. Сергій одразу упізнав потерпілу: раніше він розшукував її матір, яка зникла з дому. Старший лейтенант міліції одразу зорієнтувався у ситуації і почав вести переговори, поступово скорочуючи дистанцію. Коли дівчина відволіклася на розмову, він разом з напарником схопили її за одяг та зняли з моста.

Жінка розповіла, що на такий жахливий крок її підштовхнула звістка про вагітність, яка стала небажаною для батька майбутньої дитини. Оговтавшись, вона порадила усім дівчатам ніколи не йти на такий необдуманий крок, бо ніякі неприємності не варті того, щоб вкорочувати собі віку.