У Києві під час конвоювання утік особливо небезпечний злочинець

У Києві під час конвоювання з Іванкова до Київського слідчого ізолятору утік особливо небезпечний злочинець.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Київській області, обласна міліція розшукує особливо небезпечного злочинця Ребрика Олександра Олександровича, 1992 року народження, якого тиждень тому суд Іванківського району засудив за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) до 9 років позбавлення волі.

Сьогодні близько 13:00 під час конвоювання з Іванкова до Київського слідчого ізолятору він вибив задні двері спецавтомобіля та втік в районі вулиці Овруцької, що в місті Київ.

Особливі прикмети: зріст 180-185 см, худорлявої статури, волосся чорне коротке, біля носу шрам.

У квітні поточного року хлопець разом з двома своїми поплічниками здійснили розбійний напад на сім’ю пенсіонерів з Поліського району Київщини, над якими жорстоко знущалися, катували, а господаря домівки вбили. Здобиччю нападників стало близько двох тисяч гривень.

Утікач був раніше неодноразово засуджений за крадіжки та хуліганство і відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Застерігаємо всіх жителів та гостей столиці і столичного регіону, будьте уважні та обережні. У разі отримання будь-якої інформації про зниклого злочинця, просимо Вас звертатися до найближчого відділення міліції.