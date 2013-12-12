Прокуратура Львівщини оскаржила рішення 6 районних рад

На Львівщині прокурорами оскаржено 6 незаконних рішень органів місцевого самоврядування.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, „йдеться про пред’явлені позови, у яких ставились вимоги щодо скасування рішень органів місцевого самоврядування та визнання протиправними їх дій”.

5 грудня прокурором Золочівського району Львівської області пред’явлено до Львівського окружного адміністративного суду позов про визнання протиправним та скасування рішення Золочівської районної ради №325 від 05.12.2013 «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні».

Крім того, 3 грудня до цього ж суду заявлено позов прокурором Городоцького району про визнання протиправним та скасування рішення Городоцької районної ради № 503 від 02.12.2013.

Аналогічний позов 6 грудня пред’явлено прокурором Сокальського району, в якому поставлено вимогу визнати протиправним та скасувати п.5 рішення Сокальської районної ради № 474 від 02.12.2013 «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні», зокрема щодо зобов’язання керівництва Сокальської районної державної адміністрації скласти свої повноваження в знак солідарності з українським народом.

Сьогодні, 12 грудня, Яворівською районною прокуратурою також пред’явлено позов про скасування п.5,6,7 рішення № 381 прийнятого Яворівською районною радою 2 грудня 2013 «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні».

Водночас Миколаївський міжрайонний прокурор 5 грудня поточного року пред'явив позов до Львівського окружного адміністративного суду про визнання протиправними дій Миколаївської районної ради щодо включення до порядку денного сесії питання про недовіру голові РДА та голосування з цих питань. Самбірський міжрайонний прокурор у суді також вимагає визнати протиправним та скасування рішення Самбірської міської ради № 362 від 02.12.2013 «Про недовіру голові Самбірської районної державної адміністрації».

„Вказані рішення оскаржено з огляду на те, що прийняття таких відбулось з порушенням вимог чинного законодавства”, - зазначається у повідомленні прокуратури Львівської області.