У МВС привітали ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко від імені колегії МВС та правління Української асоціації «Чорнобиль» органів та військ МВС привітав всіх працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ та ветеранів-чорнобильців із Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«У тих надскладних умовах для тисяч наших працівників служба стала випробуванням на мужність та моральну зрілість. Діяти у тій екстремальній обстановці часто доводилося не за службовими інструкціями, а за велінням совісті, сумління та почуття обов’язку», – зазначив під час свого виступу міністр внутрішніх справ.

Захарченко впевнений також у тому, що цей подвиг назавжди залишиться в пам’яті багатьох поколінь українських правоохоронців. «Ми не маємо права забути ці героїчні сторінки», - наголосив він.

Звертаючись до працівників та ветеранів міліції – учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи міністр висловив безмежну вдячність за їх активну життєву позицію, всебічну підтримку правоохоронців, які сьогодні в умовах вкрай складної політичної ситуації в країні, ризикуючи життям і здоров’ям доводять вірність Присязі, захищають мир і спокій громадян.

«Низький уклін і шана всім тим, хто не шкодуючи власних сил і здоров’я зробили гідний особистий внесок в подолання наслідків глобальної катастрофи», – сказав Захарченко.

«Ви заслужили довічно щирої людської подяки, шани за героїчну справу, зроблену вами заради життя на Землі», - з такими словами звернувся до присутніх голова Української асоціації «Чорнобиль» органів та військ МВС Василь Дурдинець.

Під час зустрічі учасникам ліквідації наслідків на ЧАЕС вручили відзнаки Верховної Ради, урядові відзнаки та відомчі нагороди.