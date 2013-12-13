Невідомі пошкодили пам’ятник Леніну на Миколаївщині

У селищі міського типу Березанка Миколаївської області невідомі зловмисники відбили праву долоню в пам`ятника Володимиру Леніну.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, пошкодження на пам`ятнику помітив місцевий житель і повідомив про це до місцевого райвідділу міліції вранці в п`ятницю, 13 грудня.

”Чоловік виявив, що на пам`ятнику Леніна відсутня права долоня. Прибувши на місце пригоди, правоохоронці знайшли пошкоджену частину пам`ятника, розбившись, вона знаходилася прямо біля нього”, - повідомляє УМВС області.

Міліція зареєструвала вказану подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна». Встановлюються особи, причетні до скоєння протиправних дій.

Комунальні служби селища приймають заходи для приведення монумента в належний стан.