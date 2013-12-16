На Закарпатті затримали молоду сутенерку неповнолітньої повії

У Закарпатській області працівники міліцейського відділу по боротьбі з торгівлею людьми спільно з колегами з карного розшуку встановили факт втягнення 23-річною мешканкою одного з сіл району в заняття проституцією неповнолітньої – 16-річної мешканки сусіднього села.

Про це УНІАН повідомили у секторі звуків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

Сутенерка забезпечувала юну повію чоловіками-клієнтами для надання тою інтимних послуг за гроші, маючи з цього власний зиск. Зокрема, вона підшукала для дівчини клієнта – мешканця Мукачева, який заплатив за секс з неповнолітньою гроші в сумі 500 гривень. Гроші сутенерка взяла собі, частину з них в подальшому мала передати самій повії, проте на заваді оборудці стали правоохоронці.

Речовий доказ - гроші вилучено, на сутенерку очікує передбачена законом відповідальність за звідництво.