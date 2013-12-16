Підвищено відповідальність за керування авто у нетверезому стані

Закон України «Про внесення змін до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння» набув чинності з 14 грудня 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, згідно зі змінами, з 14 грудня цього року, за керування транспортним засобом у нетверезому стані для водіїв передбачений штраф від 3400 до 5950 гривень або позбавлення права керування авто на строк від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб, для інших осіб – штраф від 3400 до 5950 гривень або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, для інших осіб - адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Вчинення зазначеного правопорушення особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк до десяти років з оплатним вилученням транспортного засобу, для інших осіб – адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу.