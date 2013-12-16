На Львівщині затримано злочинну групу, яка викрадала людей
Учасником групи був іноземець
Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які на Львівщині упродовж тривалого часу скоювали розбійні напади, займалися вимаганнями, залякуванням, викраданням людей та незаконним заволодінням автотранспорту.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області,
Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, встановили та затримали учасників злочинної групи, які у листопаді місяці, застосувавши фізичне насилля та погрожуючи вбивством, використовуючи при цьому вогнепальну та холодну зброю, викрали жителя міста Львова. Насильно утримуючи жертву, зловмисники вимагали у нього 100 тисяч доларів США, а також, частину його «бізнесу».
Як розповів начальник Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області Василь Телиця, зловмисники заволоділи коштами в сумі 50 тис. грн., ювелірними виробами та автомобілем марки «Toyota Land Cruiser Prado» потерпілого.
«Один із учасників групи, яка тривалий час тероризувала жителів області, іноземець, п’ятеро інших – мешканці Львівщини.
Всі вони - раніше судимі. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та з огляду на суспільну небезпеку, Галицький районний суд міста Львова обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - розповів Василь Телиця.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 «Вимагання», ч.3 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» КК України.
У зловмисників вилучені речові докази. Правоохоронці встановлюють причетність затриманих до інших фактів протиправної діяльності.