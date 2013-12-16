У Херсоні викрили псевдоінваліда

Злочин проти моральності скоїв у Херсоні громадянин однієї з сусідніх держав. Прикидаючись інвалідом на візку, який втратив ногу під час служіння у "гарячій точці" на Близькому Сході, шахрай випрошував гроші на оживленій автотрасі обласного центру.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До працівників відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми УМВС, звернулись автомобілісти. Їх турбувала доля одинокого 30-річного інваліда. Водії припускали, що чоловіка примушують випрошувати гроші. Коли працівники міліції перевірили інформацію, то з'ясувалось, що псевдоінвалід обдурив близько сотні людей.

Інвалідний візок він купив через Інтернет-магазин. Підгинаючи одну ногу, він виїжджав на трасу. Його "робочий" день починався о восьмій ранку і тривав до п'ятої вечора. Водіям розповідав, що інвалідом став на війні. Начебто через каліцтво його кинула дружина і він змушений заробляти на життя випрошуванням милостині. Водії співчували чоловіку і давали гроші. За день шахрай заробляв від 250 до 500 гривень. А з початком сутінків ховався на пустирі. Там він складав візок та викликав таксі, щоб повернутися додому.

Своїм вчинком чоловік дискредитував чесне ім'я справжніх військових, які втратили здоров’я, виконуючи бойові завдання.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).